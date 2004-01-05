Обзор ноутбука Compaq Evo N800C

Compaq Evo N800C — просто красавица

Эта модель приглянулась мне уже давно, когда она только-только появлялась на рынке, и до сих пор ее дизайн мне нравится больше всех остальных. Даже IBM Т30, который я случайно вместно нее купил — это другое. Он солидный, представительный, но точно не идеал красоты. Впрочем, речь у нас сегодня об Evo N800с.

Так вот… при написании статьи мне очень трудно было сохранить объективность. Потому что это была именно та машинка, которую я так хотел купить, и которая до сих пор покоряет меня своей красотой. На вкус и цвет, разумеется, товарищей нет, мне даже уже успели заявить, что блестящие серебристые петли чрезвычайно «китайнизируют» Evo N800С, а Fujitsu Siemens C 1110 D — симпатичный ноутбук, что еще раз напомнило мне, насколько вкусы у людей разные. Однако на мой вкус Evo N800c — одна из самых симпатичных моделей.

Техспецификации(по версии производителя)

характеристика описание процессор Intel Pentium 4-M 1,6—2,4 ГГц У тестируемой модели — 2.2 ГГц объем оперативной памяти от 256 МБ до 2 ГБ 266 МГц DDR SDRAMу тестируемой модели — 512 Мб жесткий диск от 20 ГБ до 60 ГБ оптические накопители DVD/CD-RW комбинированный

CD-RW

8х DVD-ROM переносной накопитель 1,44 МБ (опционно) графическая подсистема ATI Mobility Radeon 7500 с 32 МБ DDR SDRAM экран 15-дюймовый TFT UXGA+ с разрешением 1600x1200 пикселей (16,7 млн. цветов)

15-дюймовый TFT SXGA+ с разрешением 1400x1050 пикселей (16,7 млн. цветов)

15-дюймовый TFT XGA+ с разрешением 1024x768 пикселей (16,7 млн. цветов) У тестируемой модели — SXGA+ звуковая подсистема акустическая система JBL Pro

интегрированная 16-битная звуковая карта Sound Blaster Pro-compatible, АС97

интегрированные стереоспикеры и микрофон

внешний контроль громкости

стереовыход для наушников

вход для микрофона интерфейсы MultiPort — 1

слот PC Card — 1 (тип III)

параллельный порт — 1

последовательный порт — 1

S-Video — 1 (NTSC/PAL)

разъем для подключения внешнего монитора — 1

разъем порт-репликатора — 1

аудиопорт (для наушников, акустических систем и микрофона) — 2

разъем для подключения сетевого адаптера — 1

разъем для подключения модема RJ-11 — 1

сетевой разъем RJ-45 — 1

инфракрасный порт — 1 (поддержка скоростей до 4 МБ/сек)

порты USB 2.0 — 2 коммуникационные возможности интегрированный сетевой контроллер Gigabit 10/100/1000 NIC модем 56K (V.92) клавиатура полноразмерная клавиатура, удобные клавиши управления, специальные «горячие» клавиши для мгновенного доступа, переключение между встроенным и внешним дисплеем, управление яркостью и громкостью акустической системы, режимами работы ПК устройство позиционирования Touchpad и Pointstick батарея 8-секционная литиево-ионная батарея операционная система Microsoft Windows XP Professional программное обеспечение Intervideo WinDVD Player

Adobe Acrobat Reader

HP Mobile Printing for Notebooks

Compaq Wireless LAN MultiPort W200 Software

Compaq Bluetooth Software

Broadcom Netxtreme Gigabit Ethernet Drivers

Synaptics Touchpad Driver

Intel SpeedStep Technology Applet (Windows 2000 only)

Altiris eXpress Client Win32

Insight Management Agents

Diagnostics for Windows

Remote Diagnostics Enabling Agents

Compaq Easy Access Button Software

Compaq Help and Support (XP Only)

Compaq Info Center (XP Only) средства безопасности Configuration Control Hardware, Memory Change Alert, Ownership Tag, Setup Password, Power-On Password, DriveLock, Enabled for PC SmartCard options, Kensington Lock Slot, Pre-boot BIOS authentication of smart card capability температура рабочая: от 10 до 35° C

хранения: от -10 до 60° C влажность рабочая: от 10 до 90% (без конденсации)

хранения: от 5 до 90% (без конденсации) максимальная высота рабочая: от 0 до 3048 м

хранения: от 0 до 9144 м габариты (В x Ш x Г) 3,30x31,7x25,65 см вес 2,5 кг

Комментарии к техспецификациям

На данный момент спецификации ноутбука уже не впечатляют. Однако по совокупности черт он все еще остается весьма и весьма привлекательным решением как для корпоративных, так и для домашних пользователей. Отдельно хотелось бы подчеркнуть наличие акустической системы JBL, а также наличие multiport. Стоит сказать пару слов про это устройство. Multiport является собственной разработкой Compaq. Это проприетарный разъем, расположенный в крышке матрицы, который позволяет устанавливать различные карты беспроводного доступа и пр., оставляя свободным MiniPCI и PC-CARD. Подробнее о нем можно узнать в пресс-релизе компании, здесь.

Расположение разъемов

Начнем традиционно с крышки.

Закрытый ноутбук будет походить на красивую стильную папку для бумаг — именно на это намекает стиль, в котором выполнена надпись Compaq (модель вышла еще до слияния). Серебристая полоса также придает ноутбуку элегантности. Единственное — я бы сделал крышку другого цвета (угольно-черной, как у 6хх, а не с коричневатым оттенком, как здесь), но это уже мои придирки — вероятно, хотели, чтобы выглядело, как кожа..

Передняя часть смотрится суперстильно. Огромная серебристая застежка (опять же, естественным образом намекающая на папку для бумаг), черные динамики... Не знаю, как вам, а мне рубленые грани корпуса именно здесь очень нравятся. Из функционала следует отметить великолепные колонки JBL, выведенные вперед (что дает нам первый намек на то, что и мультимедийное использование ноутбука также предполагается).

Слева у нас располагаются аудиоразъемы (сдвинуты к дальнему от пользователя краю), за ними — один слот PCMCIA (на фото — со вставленной заглушкой), дальше — оптический комбо-привод.

На задней панели, на первый взгляд, не так уж много разъемов. Но это только на первый — большая их часть скрыта под пластмассовой крышкой. Справа мы видим решетку вентиляции (заборную), далее идет ИК-порт, по центру располагается эта самая крышка, дальше — модемный и сетевой порты, а в самом углу — разъем для штекера питания. Задняя панель полукруглая, и разъемы в нее элегантно утоплены. Обратной стороной этого стало то, что их пришлось укорачивать, чтобы без проблем можно было достать язычок штекера. Поэтому пересаживаясь с другого ноутбука, следует всегда помнить, что модемный и сетевой порт здесь перевернуты.

Вот вид с отжатой вниз крышкой (именно с отжатой, потому что она сделана на пластмассовой прослойке и открываться не хочет). Под крышкой обнаружились порт LPT, вывод на внешний монитор и телевизор (S-video, 4 pin), а также — вы не поверите! — два слота USB. Т.е. мало того, что их всего два, так они еще и закрыты подпружиненной крышкой! Это просто такое решение, такое... встретить бы авторов, и без свидетелей. К счастью, крышка крепится снизу на двух винтиках, т.е. ее вроде бы можно снять. А, впрочем, она, наверное, и сама отвалится.

На правой стороне у нас тихо. Пожалуй, единственным значимым для этого раздела элементом является слот для замка Кенсингтона. Тут же решетка системы вентиляции (выхлопная), крышка отсека для жесткого диска и батарейного отсека. Странно, зачем выводить разъемы на заднюю стенку, а более доступную боковую делать вообще пустой?

А вот и вид снизу. Ну, зачем лючки — надеюсь, объяснять не надо. Сверху по центру находится разъем для док-станции или порт-репликатора, прикрытый резиновой крышечкой (которую надо перед установкой снимать, и легко потерять). Также на этой фотографии видно, насколько утоплены в корпус модемный и сетевой разъемы, и два винта, на которых держится задняя пластмассовая крышечка.

В целом расположение не показалось продуманным, особенно большие претензии возникли к портам USB.

Тесты

Не будем тратить время на долгие предисловия,а вместо этого перейдем сразу к цифрам.

MobileMark 2002 Compaq n800c IBM G40 Версия Magellan 54W Performance Rating 118 73 111 Average Response time 1.67 2.70 1.78 Battery Life rating 185 мин 235 мин 156 мин

В общем-то, результат вполне предсказуемый. Время работы от батарей хорошее, потому что стоит достаточно мощная батарея. Емкость батареи, по данным того же ММ2002, 58208 mWh.

В режиме Reader workoad того же ММ2002 составило 206 минут, т.е. 3 часа 26 минут. Забавно, что ровно тот же результат (3 ч. 26 м.) я получил, замеряя время чтения, так сказать, «в ручном режиме».

Следующим номером идет Sysmark 2002.

Sysmark 2002 Compaq n800c Dragon Esc Performance Rating 174 138 Internet Content Creation (av. resp. time) 238 (3,60) 193 (4.44) Business productivity 127 (1,27) 98 (1.87)

Для сравнения я взял ноутбук на Athlon XP-M 2000+. В общем, результат достаточно очевиден, учитывая разницу в скорости процессора.

IBM T30 Compaq n800c 3DMark2001, 1024x768, 32bit 2748 4294 3DMark2001, 800х600, 32bit 3650 5019

Этот результат меня немного удивил. Обычно 3Dmark2001 не очень сильно зависит от частоты процессора (у Т30 — 1.6 ГГц, у 800с — 1.8 ГГц), остается списывать разницу на количество видеопамяти (16 и 32 Мб соответственно).

Итого, по производительности вполне себе нормальная модель, а по времени жизни от батарей — очень хорошая для своего класса.

Личные впечатления

Клавиатура

Клавиатура у этого ноутбука сделана по стандартной раскладке с вынесением блока Home / end в правую колонку рядом с курсором, Delete вынесен в правый верхний угол (плюсом такого его расположения является то, что клавишу очень трудно нажать случайно, минусом — слишком далеко тянуться от курсора при редактировании) и прижатый справа к пробелу ins. А рядом с курсором помещены нечасто используемые windows -клавиши. Наконец, в левом нижнем углу находится Fn вместо ctrl. Впрочем, в остальном раскладка достаточно удобная, и особых трудностей при печати я не испытывал.

Если брать ощущения от печати, то основное из них — клавиатура жесткая, для нажатия на клавишу нужно прилагать достаточно большое усилие. Основной плюс — хорошо фиксируется нажатие, минус — у меня лично при печати уставали пальцы. Защита от ложных срабатываний хорошая, клавиша в начале хода реагирует достаточно упруго. По ощущениям нажатие глубокое, как в настольной клавиатуре, что очень хорошо сказывается на ощущениях от печати. В конце клавиши щелкают, но щелчок негромкий. При этом клавиша останавливается плавно и не отдает в палец (на некоторых клавиатурах существует такая неприятная особенность). Наконец, что касается люфта, то у тестируемого образца его не было, клавиатура закреплена образцово. При других обстоятельствах я видел еще один 800с, у которого имелся небольшой люфт правой части клавиатуры, поэтому это, скорее всего, все-таки следует отнести к индивидуальным особенностям конкретного ноутбука. А заодно, я еще раз убедился, что для меня отсутствие люфта играет очень большую (если не решающую) роль в том, какие от ноутбука останутся впечатления.

Устройства позиционирования представлены двойным набором: очень стильно оформленный тачпад (без кнопки прокрутки) и тачстик (я уже окончательно запутался в «фирменных» наименованиях одного и того же устройства, а называть эту палочку распространенным в среде российских пользователей названием не позволяет этика). К тачпаду не возникло никаких претензий, он с самого начала отстроен очень хорошо (и обладает отличнейшей чувствительностью!). Что же касается тачстика, то у меня сложилось мнение, что он был сделан в этой модели скорее для галочки (например, в более бюджетной версии Evo n800v его нет), и его эргономике уделялось мало внимания. Результат — очень жесткая головка из странного материала (чем-то напоминающего жесткий синтетический ворс) и достаточно медленная скорость перемещения по экрану. Но главное — мне не понравилось им пользоваться, неприятная поверхность и палец не чувствует перемещение. Что касается кнопок обоих устройств, то они тоже достаточно жесткие, а кнопки тачстика так просто очень жесткие, нажимать на них неприятно.

Кстати, удивительно, насколько разный характер оказался у клавиатур Evo n620c и Evo n800c. Между ними просто нет ничего общего. И раскладка, и эргономика совершенно разные. Если честно, я ожидал, что в рамках линейки такой компании, как Compaq, модели будут более унифицированы. А так… Субъективно, за счет прочного крепления, клавиатура n800с оставила более приятные впечатления, хотя раскладка лучше у n620с. Кстати, к сожалению, у n800с в БИОСе нет опции замены местами Fn и Ctrl.

Корпус

Вот он, верх субъективизма! По моему мнению, чисто с эстетической точки зрения Compaq Evo N800C с открытой крышкой является одним из самых красивых ноутбуков из вообще когда-либо виденных мной. Однако давайте поподробнее.

Материалы корпуса подобраны чрезвычайно удачно. Единственное — я бы сделал крышку угольно-черной, как у Evo n620c. Остальное — выше всяких похвал. Черная матовая пластмасса внутренней поверхности выглядит очень благородно, особенно в сочетании с матовой же серебряной окантовкой клавиатуры. Очень красиво смотрятся подставки под руки, да и ладони лежат на них вполне удобно. Передняя кромка чуть сточена (благодаря чему она не режет запястья, к тому же, это придает элегантности — ноутбук не выглядит, как кирпич). Сама клавиатура тоже угольно-черная. А небольшие блестящие серебристые вставки еще добавляют ноутбуку изящества.

Качество сборки корпуса я оцениваю, как очень высокое — нигде никаких щелей, все очень аккуратно пригнано, ни одна панель не ходит и не скрипит. Единственное — чуть-чуть болтается в гнезде оптический привод.

Крышка матрицы крепкая, продавить ее до появления искажений на экране мне не удалось. Собственно, она вообще не продавливается под пальцами. Кстати, следует упомянуть, что из-за особенностей корпуса матрица откидывается от закрытого положения не на 180, а где-то на 120 градусов. Не знаю, плохо это или нет, просто стоит отметить такую особенность.

Что касается эстетического впечатления от корпуса, то в целом оно, как я уже писал, выше всяких похвал. Но есть и мелкие огрехи, которые лично мне не понравились. Основная претензия — зад почему-то сделан полукруглым. При рубленой передней стенке это выглядит несколько несвоевременно, точно так же, как и серебристая полукруглая полоска вдоль задней стенки. Ну и я бы сделал бока рельефными, по-моему, так было бы симпатичнее.

Зато с точки зрения эргономики претензий есть у меня… Правая стенка занята вентиляцией, жестким диском и батареей, слева картовод, оптический привод и аудиоразъемы. Поэтому все остальное и так пришлось пихать на заднюю стенку. Но разработчики не искали легких путей, поэтому большинство разъемов (в т.ч. USB ) прикрыты крышкой. Когда я читал нелестные отзывы об этой крышке от пользователей Compaq (еще в англоязычных форумах), я отмахивался и говорил: «А, придираются». Однако, поработав с ноутбуком, я оценил мягкий и корректный тон их высказываний. Так вот, во-первых, крышка плоха сама по себе. Сделана она не на петлях, а на «перешейке» из тонкой пластмассы, поэтому, вероятно, сама отвалится. К тому же, из-за этого она все время норовит закрыться, т.е. чтобы вставить что-то в разъем, ее приходится держать оттянутой книзу. Защелки сверху, кстати, тоже пластмассовые. А во-вторых, под крышку спрятали разъемы USB. Я бы стерпел все, но это… хорошо хоть, сетевой и модемный разъемы остались снаружи (кстати, они стильно утоплены в корпус, мне понравилось). А с USB связана еще одна проблема — толстый USB -драйв всунуть в слот до конца проблематично — мешает полочка, в которую защелкивается крышка. Драйв у меня все равно работал, но осадок, как говорится, остался. Единственное, что утешает — крышку можно снять (она крепится ко дну на двух винтах).

Дополнительные кнопки и индикаторы сосредоточены в центре панели. К кнопкам никаких претензий нет (за исключением того, что они не работают: даже после восстановления Recovery от Compaq , ПО не активируется, их надо настраивать, еще что-то… в общем, я плюнул и не стал разбираться. Минус разработчикам, ПО должно быть интуитивным, а регулировка громкости работать вообще везде, даже в БИОС). Индикаторы активности довольно информативны, хотя простенькие какие-то. А вот основные индикаторы (работа от сети, заряд/разряд батареи) вынесены на передний край клавиатурной панели, из-за чего при закрытой крышке узнать состояние системы проблематично. Живой пример: встаю из-за стола и захлопываю крышку ноутбука. Иногда Windows почему-то не засыпает, что может иметь неприятные последствия для жизни батарейки. Чтобы увидеть, уснул ноутбук или нет, 800с приходится поднимать за переднюю часть и смотреть на «мордочку», в то время как, например, у «Версия Magellan 54 W » или любого IBM это можно сделать с одного взгляда на крышку.

Итого — корпус чрезвычайно красивый, на мой субъективный взгляд. Все остальное — мелочи.

Матрица

Что касается углов обзора и скорости реакции пиксела, матрица вполне обычная и средняя, не выходит за пределы обычных для этого класса параметров. А вот яркостные характеристики традиционно для Compaq на высоте: высокая яркость на максимуме и широкий диапазон регулировки.

Почему я уделяю такое внимание яркости? Тому есть две причины. Во-первых, это единственный параметр, по которому можно обнаружить существенные различия между разными моделями. Остальные характеристики, как правило, более-менее одинаковы. Далее, именно от яркости во многом зависят наши впечатления от работы с ноутбуком. Да, скорость реакции пиксела — параметр достаточно интересный, но для работы с текстом он неважен. А вот неправильно отстроенная (или недостаточная/излишняя) яркость влияет очень существенно: когда через два часа работы от напряжения начинают болеть глаза, работать за таким экраном (и таким ноутбуком) уже просто не хочется. А во-вторых, следует помнить, что условия работы меняются в широких пределах. Иногда работать приходится в полной темноте, когда экран является единственным источником света, и из-за излишней яркости будут болеть глаза (не говоря уж о том, что им придется постоянно перестраиваться с очень светлого на темное). А иногда — работать на ярком солнце, когда по сравнению с ярким внешним светом изображение уже «не вытягивает», и уровень контрастности падает до неприемлемых значений — сложно разобрать даже текст.

В общем, с этой стороны Compaq Evo n800c тоже неплох.

Коммуникации и звук

Выше мы уже говорили, что разъем для коммуникационных карт беспроводного доступа расположен в крышке матрицы, благодаря чему, помимо всего прочего, хорошо располагается антенна. Кроме того, в системе находятся стандартные компоненты: интеловский сетевой адаптер 10/100 Мбит и модем Lucent.

Со звуком ситуация интереснее. Кодек SoundMAX трогать не будем, просто упомянем, что он есть и что он хороший. А вот колонки… М-м, что это за колонки! В эту серию установлена акустика от JBL. Послушав эту звуковую систему я понял, чем велик JBL. Я уже слушал Harman / Kardon (на ноутбуках Toshiba часто встречаются такие АС), и он действительно был лучше, чем стандартные колоночки большинства ноутбуков. Но здесь звук не просто лучше, а намного лучше стандартного уровня. Сами колонки расположены в переднем торце и направлены вперед, поэтому лучше всего их слушать, когда ноутбук стоит прямо перед тобой (и фильмы бы смотреть…). Вообще, звук является очень сильным местом данного ноутбука, и даже начинаешь жужжать на матрицу: при таком хорошем звуке хочется иметь и хорошее качество изображения в фильмах, а оно вполне обычное. Кстати, поэтому и вылезла неприятность с клавишами регулировки. Они по умолчанию не работают (надо ставить и настраивать утилиту), поэтому при финальной подстройке Windows ноутбук орал на всю комнату лирическую мелодию, сопровождающую процесс настройки, а коллеги за стеной договаривались, как бы отвлечь меня и выкинуть ноутбук в окно.

Но звук все-таки очень хорош.

Температурный режим и шум

Если я скажу, что эти машины оснащены процессорами Pentium 4М 1.8-2.4 ГГц, это удовлетворит читателей? Нет? Тогда остановимся на этой теме немного поподробнее.

Все ноутбуки на Р4-М греются, и довольно внушительно. Это, собственно, понятно. Что гораздо хуже — они прогреваются. Т.е. если вначале работы вентилятор включается редко и ненадолго, то после трех-четырех часов он уже будет работать непрерывно и на довольно высоких оборотах. Эта проблема существует у всех ноутбуков вообще, но на системах на Р4 проявляется особенно ярко. Только учтите, что я немного сгущаю краски: днем даже в тихом офисе услышать этот шум достаточно сложно, а работающий в радиусе 10 метров не слишком шумный десктоп перекрывает любой шум с запасом. Я лично мог расслышать вентилятор только где-то в 2-3 ночи, когда и на улице, и в квартире очень тихо. К тому же, к шуму быстро привыкаешь, тем более, основной шум производит не вентилятор, а проходящий через решетки воздух.

Нижняя панель прогревается достаточно сильно, на ощупь она очень теплая (почти горячая). Что приятно — в этой модели совершенно не греются подставки под руками и, вообще, вся панель холодная. Очень немножко греется серебристая вставка рядом с правым alt, но и то — это место надо искать.

Особенностью системы охлаждения является выдув горячего воздуха направо, как раз на руку с мышкой. В общем-то, мои подозрения оправдались: когда в помещении холодно, это даже плюс. С другой стороны, я еще помню, как работал с Roverbook explorer D 685, поэтому скажу, что летом (или когда в помещении очень тепло) это будет минусом — работать с мышкой, когда на руку постоянно дует горячий воздух, очень неприятно. Следует учитывать этот фактор в разрезе сезонной эксплуатации (а также при эксплуатации в других климатических зонах).

Время работы от батарей

Батарейка в этом ноутбуке достаточно мощная. При чтении батареек он проработал 3 ч. 26 мин. В фильмах — 2 ч. 22 мин.

Время автономной работы очень хорошее, что, впрочем, объясняется наличием мощной батареи. N800с отыграет большую часть фильмов (все-таки, фильмы в два с половиной часа и более пока, к счастью, не слишком распространены) и позволит достаточно долго работать в офисных приложениях. В общем, для системы на Р4М длительность автономной работы хорошая.

Программное обеспечение

Стандартная система восстановления, которая содержит сжатую систему с установленными драйверами. Вся система занимает аж 3 компакт-диска. Прямо скажем, немало. Кстати, система получится английская.

Помимо этого, в комплект входит отдельная ОЕМ-версия MS Windows XP, отдельный диск Quick Restore PC (под Win x. Видимо, на случай установки пользователями другой ОС), а также диски Norton Internet Security 2001, диск Compaq Documentation Library , Easy CD creator 5.31 Basic.

Позиционирование

Серия Evo — корпоративная, для дома, для семьи существует серия Presario, аналоги Evo N800c — Presario 2800. Разные продавцы по-разному отвечают на вопрос «одинаковые ли у этих серий внутренности», видимо, ответ зависит от наличия той или иной модели на складе. Внутри линейки Evo N800c предназначен для «продвинутых пользователей», для менее требовательных существует модель N800v (основное различие — там нет тачстика, немного слабее конфигурации и чаще встречаются модели с матрицей 14.1 дюйма, вставленной в пятнадцатидюймовую окантовку).

Может возникнуть вопрос, не слишком ли он вычурный и привлекательный для корпоративного? В общем, вопрос имеет право на существование: этот ноутбук тянет на гораздо большее, чем просто серенький корпоративный кирпичик. С другой стороны — за красивым ноутбуком и работать приятно. К тому же, его привлекательный внешний вид в полной мере оценят люди, которым для работы необходим производительный и надежный ноутбук, но которые, в то же время, любят экстравагантный и привлекательный внешний вид.

Наконец, прекрасная звуковая система позволит использовать этот ноутбук и в качестве домашней мультимедийной станции.

Вывод

Очень хороший ноутбук, если ваши вкусы совпадают с моими — один из лучших. Превосходный внешний вид, высокая производительность и отличное для этого типа систем время работы от батарей. И не забудем про лучшую на рынке (на мой скромный взгляд) встроенную акустическую систему. Основные минусы — неудобная крышка, некстати прикрывающая разъемы на задней панели, и, на мой взгляд, жесткая клавиатура с некоторыми огрехами раскладки.

(по материалам сайта iXBT.com)

Автор: Сергей Корогод

Дата публикации: 05.01.2004 г