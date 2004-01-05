Compaq Evo N800C — просто красавица
Эта модель приглянулась мне уже давно, когда она только-только появлялась на рынке, и до сих пор ее дизайн мне нравится больше всех остальных. Даже IBM Т30, который я случайно вместно нее купил — это другое. Он солидный, представительный, но точно не идеал красоты. Впрочем, речь у нас сегодня об Evo N800с.
Так вот… при написании статьи мне очень трудно было сохранить объективность. Потому что это была именно та машинка, которую я так хотел купить, и которая до сих пор покоряет меня своей красотой. На вкус и цвет, разумеется, товарищей нет, мне даже уже успели заявить, что блестящие серебристые петли чрезвычайно «китайнизируют» Evo N800С, а Fujitsu Siemens C 1110 D — симпатичный ноутбук, что еще раз напомнило мне, насколько вкусы у людей разные. Однако на мой вкус Evo N800c — одна из самых симпатичных моделей.
|
характеристика
|
описание
|
процессор
|
Intel Pentium 4-M 1,6—2,4 ГГц У тестируемой модели — 2.2 ГГц
|
объем оперативной памяти
|
от 256 МБ до 2 ГБ 266 МГц DDR SDRAMу тестируемой модели — 512 Мб
|
жесткий диск
|от 20 ГБ до 60 ГБ
|
оптические накопители
|
|
переносной накопитель
|
1,44 МБ (опционно)
|
графическая подсистема
|
ATI Mobility Radeon 7500 с 32 МБ DDR SDRAM
|
экран
|
|
звуковая подсистема
|
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интерфейсы
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коммуникационные возможности
|
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клавиатура
|
полноразмерная клавиатура, удобные клавиши управления, специальные «горячие» клавиши для мгновенного доступа, переключение между встроенным и внешним дисплеем, управление яркостью и громкостью акустической системы, режимами работы ПК
|
устройство позиционирования
|
Touchpad и Pointstick
|
батарея
|
8-секционная литиево-ионная батарея
|
операционная система
|
|
программное обеспечение
|
|
средства безопасности
|
Configuration Control Hardware, Memory Change Alert, Ownership Tag, Setup Password, Power-On Password, DriveLock, Enabled for PC SmartCard options, Kensington Lock Slot, Pre-boot BIOS authentication of smart card capability
|
температура
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влажность
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максимальная высота
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габариты (В x Ш x Г)
|
3,30x31,7x25,65 см
|
вес
|
2,5 кг
На данный момент спецификации ноутбука уже не впечатляют. Однако по совокупности черт он все еще остается весьма и весьма привлекательным решением как для корпоративных, так и для домашних пользователей. Отдельно хотелось бы подчеркнуть наличие акустической системы JBL, а также наличие multiport. Стоит сказать пару слов про это устройство. Multiport является собственной разработкой Compaq. Это проприетарный разъем, расположенный в крышке матрицы, который позволяет устанавливать различные карты беспроводного доступа и пр., оставляя свободным MiniPCI и PC-CARD. Подробнее о нем можно узнать в пресс-релизе компании, здесь.
Начнем традиционно с крышки.
Закрытый ноутбук будет походить на красивую стильную папку для бумаг — именно на это намекает стиль, в котором выполнена надпись Compaq (модель вышла еще до слияния). Серебристая полоса также придает ноутбуку элегантности. Единственное — я бы сделал крышку другого цвета (угольно-черной, как у 6хх, а не с коричневатым оттенком, как здесь), но это уже мои придирки — вероятно, хотели, чтобы выглядело, как кожа..
Передняя часть смотрится суперстильно. Огромная серебристая застежка (опять же, естественным образом намекающая на папку для бумаг), черные динамики... Не знаю, как вам, а мне рубленые грани корпуса именно здесь очень нравятся. Из функционала следует отметить великолепные колонки JBL, выведенные вперед (что дает нам первый намек на то, что и мультимедийное использование ноутбука также предполагается).
Слева у нас располагаются аудиоразъемы (сдвинуты к дальнему от пользователя краю), за ними — один слот PCMCIA (на фото — со вставленной заглушкой), дальше — оптический комбо-привод.
На задней панели, на первый взгляд, не так уж много разъемов. Но это только на первый — большая их часть скрыта под пластмассовой крышкой. Справа мы видим решетку вентиляции (заборную), далее идет ИК-порт, по центру располагается эта самая крышка, дальше — модемный и сетевой порты, а в самом углу — разъем для штекера питания. Задняя панель полукруглая, и разъемы в нее элегантно утоплены. Обратной стороной этого стало то, что их пришлось укорачивать, чтобы без проблем можно было достать язычок штекера. Поэтому пересаживаясь с другого ноутбука, следует всегда помнить, что модемный и сетевой порт здесь перевернуты.
Вот вид с отжатой вниз крышкой (именно с отжатой, потому что она сделана на пластмассовой прослойке и открываться не хочет). Под крышкой обнаружились порт LPT, вывод на внешний монитор и телевизор (S-video, 4 pin), а также — вы не поверите! — два слота USB. Т.е. мало того, что их всего два, так они еще и закрыты подпружиненной крышкой! Это просто такое решение, такое... встретить бы авторов, и без свидетелей. К счастью, крышка крепится снизу на двух винтиках, т.е. ее вроде бы можно снять. А, впрочем, она, наверное, и сама отвалится.
На правой стороне у нас тихо. Пожалуй, единственным значимым для этого раздела элементом является слот для замка Кенсингтона. Тут же решетка системы вентиляции (выхлопная), крышка отсека для жесткого диска и батарейного отсека. Странно, зачем выводить разъемы на заднюю стенку, а более доступную боковую делать вообще пустой?
А вот и вид снизу. Ну, зачем лючки — надеюсь, объяснять не надо. Сверху по центру находится разъем для док-станции или порт-репликатора, прикрытый резиновой крышечкой (которую надо перед установкой снимать, и легко потерять). Также на этой фотографии видно, насколько утоплены в корпус модемный и сетевой разъемы, и два винта, на которых держится задняя пластмассовая крышечка.
В целом расположение не показалось продуманным, особенно большие претензии возникли к портам USB.
Не будем тратить время на долгие предисловия,а вместо этого перейдем сразу к цифрам.
|MobileMark 2002
|Compaq n800c
|IBM G40
|Версия Magellan 54W
|Performance Rating
|118
|73
|111
|Average Response time
|1.67
|2.70
|1.78
|Battery Life rating
|185 мин
|235 мин
|156 мин
В общем-то, результат вполне предсказуемый. Время работы от батарей хорошее, потому что стоит достаточно мощная батарея. Емкость батареи, по данным того же ММ2002, 58208 mWh.
В режиме Reader workoad того же ММ2002 составило 206 минут, т.е. 3 часа 26 минут. Забавно, что ровно тот же результат (3 ч. 26 м.) я получил, замеряя время чтения, так сказать, «в ручном режиме».
Следующим номером идет Sysmark 2002.
|Sysmark 2002
|Compaq n800c
|Dragon Esc
|Performance Rating
|174
|138
|Internet Content Creation (av. resp. time)
|238 (3,60)
|193 (4.44)
|Business productivity
|127 (1,27)
|98 (1.87)
Для сравнения я взял ноутбук на Athlon XP-M 2000+. В общем, результат достаточно очевиден, учитывая разницу в скорости процессора.
|IBM T30
|Compaq n800c
|3DMark2001, 1024x768, 32bit
|2748
|4294
|3DMark2001, 800х600, 32bit
|3650
|5019
Этот результат меня немного удивил. Обычно 3Dmark2001 не очень сильно зависит от частоты процессора (у Т30 — 1.6 ГГц, у 800с — 1.8 ГГц), остается списывать разницу на количество видеопамяти (16 и 32 Мб соответственно).
Итого, по производительности вполне себе нормальная модель, а по времени жизни от батарей — очень хорошая для своего класса.
Клавиатура у этого ноутбука сделана по стандартной раскладке с вынесением блока Home / end в правую колонку рядом с курсором, Delete вынесен в правый верхний угол (плюсом такого его расположения является то, что клавишу очень трудно нажать случайно, минусом — слишком далеко тянуться от курсора при редактировании) и прижатый справа к пробелу ins. А рядом с курсором помещены нечасто используемые windows -клавиши. Наконец, в левом нижнем углу находится Fn вместо ctrl. Впрочем, в остальном раскладка достаточно удобная, и особых трудностей при печати я не испытывал.
Если брать ощущения от печати, то основное из них — клавиатура жесткая, для нажатия на клавишу нужно прилагать достаточно большое усилие. Основной плюс — хорошо фиксируется нажатие, минус — у меня лично при печати уставали пальцы. Защита от ложных срабатываний хорошая, клавиша в начале хода реагирует достаточно упруго. По ощущениям нажатие глубокое, как в настольной клавиатуре, что очень хорошо сказывается на ощущениях от печати. В конце клавиши щелкают, но щелчок негромкий. При этом клавиша останавливается плавно и не отдает в палец (на некоторых клавиатурах существует такая неприятная особенность). Наконец, что касается люфта, то у тестируемого образца его не было, клавиатура закреплена образцово. При других обстоятельствах я видел еще один 800с, у которого имелся небольшой люфт правой части клавиатуры, поэтому это, скорее всего, все-таки следует отнести к индивидуальным особенностям конкретного ноутбука. А заодно, я еще раз убедился, что для меня отсутствие люфта играет очень большую (если не решающую) роль в том, какие от ноутбука останутся впечатления.
Устройства позиционирования представлены двойным набором: очень стильно оформленный тачпад (без кнопки прокрутки) и тачстик (я уже окончательно запутался в «фирменных» наименованиях одного и того же устройства, а называть эту палочку распространенным в среде российских пользователей названием не позволяет этика). К тачпаду не возникло никаких претензий, он с самого начала отстроен очень хорошо (и обладает отличнейшей чувствительностью!). Что же касается тачстика, то у меня сложилось мнение, что он был сделан в этой модели скорее для галочки (например, в более бюджетной версии Evo n800v его нет), и его эргономике уделялось мало внимания. Результат — очень жесткая головка из странного материала (чем-то напоминающего жесткий синтетический ворс) и достаточно медленная скорость перемещения по экрану. Но главное — мне не понравилось им пользоваться, неприятная поверхность и палец не чувствует перемещение. Что касается кнопок обоих устройств, то они тоже достаточно жесткие, а кнопки тачстика так просто очень жесткие, нажимать на них неприятно.
Кстати, удивительно, насколько разный характер оказался у клавиатур Evo n620c и Evo n800c. Между ними просто нет ничего общего. И раскладка, и эргономика совершенно разные. Если честно, я ожидал, что в рамках линейки такой компании, как Compaq, модели будут более унифицированы. А так… Субъективно, за счет прочного крепления, клавиатура n800с оставила более приятные впечатления, хотя раскладка лучше у n620с. Кстати, к сожалению, у n800с в БИОСе нет опции замены местами Fn и Ctrl.
Вот он, верх субъективизма! По моему мнению, чисто с эстетической точки зрения Compaq Evo N800C с открытой крышкой является одним из самых красивых ноутбуков из вообще когда-либо виденных мной. Однако давайте поподробнее.
Материалы корпуса подобраны чрезвычайно удачно. Единственное — я бы сделал крышку угольно-черной, как у Evo n620c. Остальное — выше всяких похвал. Черная матовая пластмасса внутренней поверхности выглядит очень благородно, особенно в сочетании с матовой же серебряной окантовкой клавиатуры. Очень красиво смотрятся подставки под руки, да и ладони лежат на них вполне удобно. Передняя кромка чуть сточена (благодаря чему она не режет запястья, к тому же, это придает элегантности — ноутбук не выглядит, как кирпич). Сама клавиатура тоже угольно-черная. А небольшие блестящие серебристые вставки еще добавляют ноутбуку изящества.
Качество сборки корпуса я оцениваю, как очень высокое — нигде никаких щелей, все очень аккуратно пригнано, ни одна панель не ходит и не скрипит. Единственное — чуть-чуть болтается в гнезде оптический привод.
Крышка матрицы крепкая, продавить ее до появления искажений на экране мне не удалось. Собственно, она вообще не продавливается под пальцами. Кстати, следует упомянуть, что из-за особенностей корпуса матрица откидывается от закрытого положения не на 180, а где-то на 120 градусов. Не знаю, плохо это или нет, просто стоит отметить такую особенность.
Что касается эстетического впечатления от корпуса, то в целом оно, как я уже писал, выше всяких похвал. Но есть и мелкие огрехи, которые лично мне не понравились. Основная претензия — зад почему-то сделан полукруглым. При рубленой передней стенке это выглядит несколько несвоевременно, точно так же, как и серебристая полукруглая полоска вдоль задней стенки. Ну и я бы сделал бока рельефными, по-моему, так было бы симпатичнее.
Зато с точки зрения эргономики претензий есть у меня… Правая стенка занята вентиляцией, жестким диском и батареей, слева картовод, оптический привод и аудиоразъемы. Поэтому все остальное и так пришлось пихать на заднюю стенку. Но разработчики не искали легких путей, поэтому большинство разъемов (в т.ч. USB ) прикрыты крышкой. Когда я читал нелестные отзывы об этой крышке от пользователей Compaq (еще в англоязычных форумах), я отмахивался и говорил: «А, придираются». Однако, поработав с ноутбуком, я оценил мягкий и корректный тон их высказываний. Так вот, во-первых, крышка плоха сама по себе. Сделана она не на петлях, а на «перешейке» из тонкой пластмассы, поэтому, вероятно, сама отвалится. К тому же, из-за этого она все время норовит закрыться, т.е. чтобы вставить что-то в разъем, ее приходится держать оттянутой книзу. Защелки сверху, кстати, тоже пластмассовые. А во-вторых, под крышку спрятали разъемы USB. Я бы стерпел все, но это… хорошо хоть, сетевой и модемный разъемы остались снаружи (кстати, они стильно утоплены в корпус, мне понравилось). А с USB связана еще одна проблема — толстый USB -драйв всунуть в слот до конца проблематично — мешает полочка, в которую защелкивается крышка. Драйв у меня все равно работал, но осадок, как говорится, остался. Единственное, что утешает — крышку можно снять (она крепится ко дну на двух винтах).
Дополнительные кнопки и индикаторы сосредоточены в центре панели. К кнопкам никаких претензий нет (за исключением того, что они не работают: даже после восстановления Recovery от Compaq , ПО не активируется, их надо настраивать, еще что-то… в общем, я плюнул и не стал разбираться. Минус разработчикам, ПО должно быть интуитивным, а регулировка громкости работать вообще везде, даже в БИОС). Индикаторы активности довольно информативны, хотя простенькие какие-то. А вот основные индикаторы (работа от сети, заряд/разряд батареи) вынесены на передний край клавиатурной панели, из-за чего при закрытой крышке узнать состояние системы проблематично. Живой пример: встаю из-за стола и захлопываю крышку ноутбука. Иногда Windows почему-то не засыпает, что может иметь неприятные последствия для жизни батарейки. Чтобы увидеть, уснул ноутбук или нет, 800с приходится поднимать за переднюю часть и смотреть на «мордочку», в то время как, например, у «Версия Magellan 54 W » или любого IBM это можно сделать с одного взгляда на крышку.
Итого — корпус чрезвычайно красивый, на мой субъективный взгляд. Все остальное — мелочи.
Что касается углов обзора и скорости реакции пиксела, матрица вполне обычная и средняя, не выходит за пределы обычных для этого класса параметров. А вот яркостные характеристики традиционно для Compaq на высоте: высокая яркость на максимуме и широкий диапазон регулировки.
Почему я уделяю такое внимание яркости? Тому есть две причины. Во-первых, это единственный параметр, по которому можно обнаружить существенные различия между разными моделями. Остальные характеристики, как правило, более-менее одинаковы. Далее, именно от яркости во многом зависят наши впечатления от работы с ноутбуком. Да, скорость реакции пиксела — параметр достаточно интересный, но для работы с текстом он неважен. А вот неправильно отстроенная (или недостаточная/излишняя) яркость влияет очень существенно: когда через два часа работы от напряжения начинают болеть глаза, работать за таким экраном (и таким ноутбуком) уже просто не хочется. А во-вторых, следует помнить, что условия работы меняются в широких пределах. Иногда работать приходится в полной темноте, когда экран является единственным источником света, и из-за излишней яркости будут болеть глаза (не говоря уж о том, что им придется постоянно перестраиваться с очень светлого на темное). А иногда — работать на ярком солнце, когда по сравнению с ярким внешним светом изображение уже «не вытягивает», и уровень контрастности падает до неприемлемых значений — сложно разобрать даже текст.
В общем, с этой стороны Compaq Evo n800c тоже неплох.
Выше мы уже говорили, что разъем для коммуникационных карт беспроводного доступа расположен в крышке матрицы, благодаря чему, помимо всего прочего, хорошо располагается антенна. Кроме того, в системе находятся стандартные компоненты: интеловский сетевой адаптер 10/100 Мбит и модем Lucent.
Со звуком ситуация интереснее. Кодек SoundMAX трогать не будем, просто упомянем, что он есть и что он хороший. А вот колонки… М-м, что это за колонки! В эту серию установлена акустика от JBL. Послушав эту звуковую систему я понял, чем велик JBL. Я уже слушал Harman / Kardon (на ноутбуках Toshiba часто встречаются такие АС), и он действительно был лучше, чем стандартные колоночки большинства ноутбуков. Но здесь звук не просто лучше, а намного лучше стандартного уровня. Сами колонки расположены в переднем торце и направлены вперед, поэтому лучше всего их слушать, когда ноутбук стоит прямо перед тобой (и фильмы бы смотреть…). Вообще, звук является очень сильным местом данного ноутбука, и даже начинаешь жужжать на матрицу: при таком хорошем звуке хочется иметь и хорошее качество изображения в фильмах, а оно вполне обычное. Кстати, поэтому и вылезла неприятность с клавишами регулировки. Они по умолчанию не работают (надо ставить и настраивать утилиту), поэтому при финальной подстройке Windows ноутбук орал на всю комнату лирическую мелодию, сопровождающую процесс настройки, а коллеги за стеной договаривались, как бы отвлечь меня и выкинуть ноутбук в окно.
Но звук все-таки очень хорош.
Если я скажу, что эти машины оснащены процессорами Pentium 4М 1.8-2.4 ГГц, это удовлетворит читателей? Нет? Тогда остановимся на этой теме немного поподробнее.
Все ноутбуки на Р4-М греются, и довольно внушительно. Это, собственно, понятно. Что гораздо хуже — они прогреваются. Т.е. если вначале работы вентилятор включается редко и ненадолго, то после трех-четырех часов он уже будет работать непрерывно и на довольно высоких оборотах. Эта проблема существует у всех ноутбуков вообще, но на системах на Р4 проявляется особенно ярко. Только учтите, что я немного сгущаю краски: днем даже в тихом офисе услышать этот шум достаточно сложно, а работающий в радиусе 10 метров не слишком шумный десктоп перекрывает любой шум с запасом. Я лично мог расслышать вентилятор только где-то в 2-3 ночи, когда и на улице, и в квартире очень тихо. К тому же, к шуму быстро привыкаешь, тем более, основной шум производит не вентилятор, а проходящий через решетки воздух.
Нижняя панель прогревается достаточно сильно, на ощупь она очень теплая (почти горячая). Что приятно — в этой модели совершенно не греются подставки под руками и, вообще, вся панель холодная. Очень немножко греется серебристая вставка рядом с правым alt, но и то — это место надо искать.
Особенностью системы охлаждения является выдув горячего воздуха направо, как раз на руку с мышкой. В общем-то, мои подозрения оправдались: когда в помещении холодно, это даже плюс. С другой стороны, я еще помню, как работал с Roverbook explorer D 685, поэтому скажу, что летом (или когда в помещении очень тепло) это будет минусом — работать с мышкой, когда на руку постоянно дует горячий воздух, очень неприятно. Следует учитывать этот фактор в разрезе сезонной эксплуатации (а также при эксплуатации в других климатических зонах).
Батарейка в этом ноутбуке достаточно мощная. При чтении батареек он проработал 3 ч. 26 мин. В фильмах — 2 ч. 22 мин.
Время автономной работы очень хорошее, что, впрочем, объясняется наличием мощной батареи. N800с отыграет большую часть фильмов (все-таки, фильмы в два с половиной часа и более пока, к счастью, не слишком распространены) и позволит достаточно долго работать в офисных приложениях. В общем, для системы на Р4М длительность автономной работы хорошая.
Стандартная система восстановления, которая содержит сжатую систему с установленными драйверами. Вся система занимает аж 3 компакт-диска. Прямо скажем, немало. Кстати, система получится английская.
Помимо этого, в комплект входит отдельная ОЕМ-версия MS Windows XP, отдельный диск Quick Restore PC (под Win x. Видимо, на случай установки пользователями другой ОС), а также диски Norton Internet Security 2001, диск Compaq Documentation Library , Easy CD creator 5.31 Basic.
Серия Evo — корпоративная, для дома, для семьи существует серия Presario, аналоги Evo N800c — Presario 2800. Разные продавцы по-разному отвечают на вопрос «одинаковые ли у этих серий внутренности», видимо, ответ зависит от наличия той или иной модели на складе. Внутри линейки Evo N800c предназначен для «продвинутых пользователей», для менее требовательных существует модель N800v (основное различие — там нет тачстика, немного слабее конфигурации и чаще встречаются модели с матрицей 14.1 дюйма, вставленной в пятнадцатидюймовую окантовку).
Может возникнуть вопрос, не слишком ли он вычурный и привлекательный для корпоративного? В общем, вопрос имеет право на существование: этот ноутбук тянет на гораздо большее, чем просто серенький корпоративный кирпичик. С другой стороны — за красивым ноутбуком и работать приятно. К тому же, его привлекательный внешний вид в полной мере оценят люди, которым для работы необходим производительный и надежный ноутбук, но которые, в то же время, любят экстравагантный и привлекательный внешний вид.
Наконец, прекрасная звуковая система позволит использовать этот ноутбук и в качестве домашней мультимедийной станции.
Очень хороший ноутбук, если ваши вкусы совпадают с моими — один из лучших. Превосходный внешний вид, высокая производительность и отличное для этого типа систем время работы от батарей. И не забудем про лучшую на рынке (на мой скромный взгляд) встроенную акустическую систему. Основные минусы — неудобная крышка, некстати прикрывающая разъемы на задней панели, и, на мой взгляд, жесткая клавиатура с некоторыми огрехами раскладки.
(по материалам сайта iXBT.com)
Автор: Сергей Корогод
Дата публикации: 05.01.2004 г